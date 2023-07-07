برلماني: مشروع قانون اللاجئين يوفر قاعدة بيانات دقيقة بأعداد النازحين

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الللاجئين في مصر، وذلك مع التزايد الكبير لأعداد النازحين إلى مصر من مختلف بلدات العلم، خاصة من السودان وأوكرانيا وقبلها سوريا وغيرها من البلدان، ليصل إجمالي عدد النازحين إلى حوالي 9 ملايين شخص في مصر فقط.

وأضاف "هندي"، في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب سيعمل على توفيق أوضاع النازحين لمصر، بعد حصر وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين الفعلية في مصر وجنسياتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد له بعد يخص الأمن القومي المصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة جراء استضافتها لهذا العدد الكبير من النازحين والذي يتزايد كل يوم عن الآخر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون اللاجئين ضرورة ملحة لسداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم، لاسيما وأنهم يعاملون معاملة المصريين دون تفرقة في الخدمات المقدمة.

وأضاف النائب عمرو هندي أن مصر استقبلت على مدار الفترة الأخيرة أعداد كبيرة من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين أو بين اللاجئين والمصريين، وقدمت نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.