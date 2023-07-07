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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضربتها السيول .. نجاة فتاة بمعجزة من حادث بشع في إسبانيا

نجاة فتاة
نجاة فتاة

نجت فتاة إسبانية من سيل وفيضان عنيف ضرب منطقة سكنها فاحتمت الفتاة بسيارتها مما حافظ على حياتها. 
 

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وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل، جرفت السيول السيارة، وعملت صاحبتها بنصيحة السلطات، فقادتها إلى حيث أوقفتها عند جذع شجرة، إلا أن داخلها امتلأ بعد دقائق بمياه وطين هددت الفتاة بالموت اختناقا، فأسرعت وفتحت الباب وخرجت منه إلى سطحها، وبقيت فيه تبحث عن طريقة تفرّ بها من موت كاد يكون حاسما عليها، وفي غيره يظهر أشخاص عند طرف آخر من المشهد يشجعونها على الثبات ويخبرونها بأنهم طلبوا نجدة لإنقاذها.


المثير أن ما حدث، كان في منطقة معروفة باسم Barranco de la Muerte أو "هاوية الموت" لكثرة ما شهدت حوادث اصطدامات بين السيارات، وانقلاب بعضها من منحدر إلى الأسفل، لذلك شقت السلطات نفقين، حلت بهما المشكلة إلى حد بعيد، لكن الاسم استمر كما كان، وفق الوارد بصحيفة Heraldo de Aragón في تقرير نشرته اليوم إلى أن العاصفة التي ضربت المدينة المعروفة عربيا باسم "سرقسطة" ستستمر اليوم أيضا.


ومن جانبها، كانت سلطات المدينة قد وجهت نداءات ونصائح عبر المحطات الإذاعية لسائقي السيارات بأن لا يخرجوا منها وسط السيول والانجرافات، بل قيادتها لتعلق في الشوارع والطرق التي غمرتها المياه بجذوع الأشجار، ثم الخروج منها إلى أسطح سياراتهم، والصعود منها إلى القسم العلوي من شجرة لتجنب انجرافهم بالمياه، وهو ما فعلته الفتاة تماما، لكنها عجزت عن القيام بما يبعدها عن الخطر طوال أكثر من ساعتين، إلى أن جاءها العون والمدد في اللحظات الأخيرة من فريق إنقاذ وصل بسيارة إطفاء وانتشلها رجاله مما كانت فيه، بحسب ما يظهر في فيديو آخر.


 

فتاة سيل

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