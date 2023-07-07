خرج عن النص.. اتحاد الكرة يحيل محمد شيحة للجنة الانضباط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لادارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وتضمنت تصريحات محمد شيحة تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لأي خروج عن النص، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الإساءة لمنظومة الكرة المصرية.