أميرة جمال تكشف موعد الانتهاء من ستاد المصري .. وحقيقة رحيل الجلاصي

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.



وخلال الحلقة كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري تفاصيل وموعد الانتهاء من ستاد الفريق وهو الحلم الذي تنتظره جماهير بورسعيد.



وقال الحسيني إن هناك متابعة يومية من مجلس الإدارة مع الشركة المنفذة لاستاد النادي المصري ومعدلات التنفيذ سريعة جدا، مضيفا: "رفعنا السعة لـ 18 ألف متفرج ونهدف للوصول إلى 20 ألف متفرج والاستاد سيكون من أعظم استادات مصر وهو من الجيل الحديث ويشبه ملاعب الدوري الإنجليزي"، وأوضح ان الانتهاء من الاستاد سيكون قبل موعده المقترح من قبل وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من الخرسانة الخاصة به.



وأضاف: " نشأة النادي المصري نشأة وطنية وسنحتفل بمئوية الفريق بلقاء عالمي سيقام بمناسبة افتتاح الاستاد الجديد، وجمهور المصري دائما هو كلمة السر وهو جمهور مسؤول وخاصة الشباب منهم ولا يتجاوز في المباريات".



وعن ما تردد عن رحيل نجم الفريق إلياس الجلاصي، قال نائب رئيس النادي المصري: "إلياس الجلاصي لاعب غير تقليدي و"قماشة تانية" وهو مزيج بين العديد من النجوم العالميين ولا توجد حتى الآن أي عروض رسمية له من داخل مصر ولكن هناك وكلاء قدموا عروض من السعودية والإمارات وقطر ولكن لن نفرط فيه إلا برقم كبير جدا ويغري مجلس الإدارة على التفريط فيه واللاعب يرغب في الاستمرار في المصري".