إبراهيم عادل : وصفي بـ خليفة محمد صلاح حافز على التألق

أعرب ابراهيم عادل نجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن سعادته بوصفه خليفة الدولى الشهير محمد صلاح

وقال إبراهيم عادل خلال تصريحاته قبل المباراة النهائية أمام المغرب : صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني ان أكون خليفته لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطورى ، وانا وزملائي فى المنتخب الأوليمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم.



وتابع ابراهيم عادل فى مؤتمر الكاف قبل المباراة النهائية التى تجمع مصر والمغرب غدا على اللقب الافريقي : نركز جيدا فى الحلم، لقد احرزنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد وهدفنا الحالى العودة بالكأس، كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم ، نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة فى إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود فى زملائي

وأكمل : نمتلك جهاز فني متكامل ومتجانس يقوده باحترافية الكابتن محمد بركات المشرف العام ، وكل التقدير لمسار ميكالى المدرب العالمى وكل أفراد الجهاز الفني الادارى والاعلامى والطبي ، واود ان اخص الجهاز الطبي بالتحية لما بذله من مجهود مضاعف فى بطولة مضغوطة ويارب فرحتنا تكتمل ونعود بالكأس.

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغرب غدا السبت في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد ضمان المنتخبين التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه المغرب غدا السبت في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.