السوشيال ميديا .. حساب الرئيس على ثريدز يتخطى عشرات الآلاف .. وتطوّر في صفقة إمام عاشور

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شيء أكيد |فرج عامر يكشف تطورات عن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تطورات عن صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “امام عاشور اكيد في الاهلي”.

إيه صلاح الحلو دا.. أحمد سعد يشعل أجواء اليونان برفقه فخر العرب

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو من خلال إجازته في اليونان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سعد برفقه فخر العرب محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، وهما يرقصان ويغنيان علي أغنية “إيه اليوم الحلو دا”.

حساب الرئيس السيسي على ثريدز يتخطى عشرات الآلاف خلال ساعات

تخطي الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، 52 ألف متابع، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز” الجديد بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الجديد Threads عقب انطلاقه بساعات قليلة.

ووصل حساب الرئيس عبد السيسي إلي 52 ألف متابع، رغم عدم نشر الحساب أي من المنشورات حتي الآن.

كهربا يوجه رسالة خاصة إلى متابعيه عبر السوشيال ميديا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلى المتابعين في يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصية الاستوري: “ربنا يجعلها جمعة سكون، وسكينة وطمأنينة وتفريج هموم علي بيوتنا كلنا”.