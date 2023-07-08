كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

بدأت السلطات الروسية في اتخاذ إجراءاتها ضد مواطن مصري يعيش في مقاطعة أوليانوفسك بعد تدنيسه للقرآن، حيث أكدت أنها بدأت التحقيق مع الشاب لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

شاهد الفيديو:

وكانت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك قد أعلنت القبض على مواطن مصري واتهمته بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

ووفقا لـ "روسيا اليوم، نشر المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية مقطع فيديو جاء فيه أن المتهم اعترف أنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، وأكد أنه فعل ذلك كـ"رد فعل".