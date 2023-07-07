عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. 10 آداب لمعاملة الكبير في الإسلام.. موعد غلق التقديم في الأزهر 2023 .. شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالتها

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة الدينية ، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

10 آداب لمعاملة الكبير في الإسلام.. تعرف عليها
 

فضل صلاة الجمعة.. كفارة للذنوب ما لم ترتكب الكبائر
 

خطيب الأوقاف: اختيار الزوجة وأحسن الأسماء أبرز نماذج رعاية النشء في الإسلام
 

موعد غلق التقديم في الأزهر 2023 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
 

شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالتها
 

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص
 

قافلة الأزهر والأوقاف : ديننا الحنيف اعتنى بالنشء .. وحقوقهم علينا كثيرة
 

النشرة الدينية الإسلام صلاة الجمعة الأوقاف التقديم في الأزهر 2023 الكبائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

فضائل الاستغفار .. الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ