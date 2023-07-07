النشرة الدينية.. 10 آداب لمعاملة الكبير في الإسلام.. موعد غلق التقديم في الأزهر 2023 .. شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالتها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة الدينية ، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

10 آداب لمعاملة الكبير في الإسلام.. تعرف عليها



فضل صلاة الجمعة.. كفارة للذنوب ما لم ترتكب الكبائر



خطيب الأوقاف: اختيار الزوجة وأحسن الأسماء أبرز نماذج رعاية النشء في الإسلام



موعد غلق التقديم في الأزهر 2023 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي



شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالتها



وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص



قافلة الأزهر والأوقاف : ديننا الحنيف اعتنى بالنشء .. وحقوقهم علينا كثيرة

