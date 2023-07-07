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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنخفاض أسعار الدولار عالميا .. تفاصيل

صدى البلد

استقرت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، مقابل معظم العملات الرئيسية، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤكد احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة ضئيلة مع استقرار معظم العملات، وانخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 143.04 مقابل الين ليتراجع 0.9 بالمئة تقريبا هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو 0.7 بالمئة إلى 155.84 مقابل الين، واستقر عند 1.0892 أمام الدولار، حسبما افادت رويترز.

الدولار مستقر.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2762 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.2780 يوم الخميس إذ راهنت الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في أوائل العام المقبل ارتفاعا من توقعات سابقة برفعها 6.25 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6645 مقابل الدولار، لكن يبدو أنه سيتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين وعدم الإقبال على المخاطرة في الجلسات السابقة.

وارتفع اليوان في التعاملات خارج الصين 0.2 بالمئة إلى 7.2434 مقابل الدولار.

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