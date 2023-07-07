ترقي المحترفين .. المنيا يختتم استعداداته لمواجهة الاتصالات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، استعداداته قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة فريق المصرية للاتصالات ، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد ، ضمن مباريات ترقي المحترفين.



وكان قد تعادل فريق المنيا بالجولة الأولي أمام فريق بروكسي ويحتاج للتعادل أو الفوز للصعود بينما يحتاج المصرية للإتصالات للفوز للصعود .

وغادر عقب المران فريق المنيا بقيادة المدير الفنى نبيل محمود متوجها للاسكندرية للمبيت وإقامة معسكر مغلق إستعدادا للمواجهة المرتقبة والهامة.

ويفتقد فريق المنيا لجهود العديد من نجومه أمثال عمرو نور وسيلا كمال للإصابة ،وكريم حسن ومحمد الطنانى ومحمود السيد لحصولهم علي الإنذار الثالث.