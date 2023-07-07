عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بيطرية مجانية بإحدى قرى الدقهلية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقهلية قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين وذلك تنسيقا مع مديرية الطب البيطرى ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وأمانات الزراعة والرى والعمال والفلاحين.

جاء ذلك بحضور  الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية الدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ، الدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب .

وشملت القافلة الكشف على الأبقار والجاموس والماعز والأغنام وأيضا الدواجن، حيث تم  توفير العلاج اللازم لهم وتم تحصينهم من  الأمراض.

وشملت أعمال التحصين المجانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الثلاث أيام وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عدد من الندوات المصغرة للمواطنين للتوعية ضد الأمراض المختلفه .

وأشاد “حسانين” بالتوعية التى تمت داخل القافله ومدى تفاعل المواطنين معها، مشيرا إلى تنظيم العديد من القوافل البيطرية بقرى ومراكز أخرى بالمحافظة.

الطب البيطري بالدقهلية أطباء البيطريين أمراض الحمى القلاعية رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قافلة طبية بيطرية مجانية معهد بحوث الصحة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

ترشيحاتنا

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ