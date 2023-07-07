قافلة طبية بيطرية مجانية بإحدى قرى الدقهلية

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقهلية قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين وذلك تنسيقا مع مديرية الطب البيطرى ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وأمانات الزراعة والرى والعمال والفلاحين.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية الدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ، الدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب .

وشملت القافلة الكشف على الأبقار والجاموس والماعز والأغنام وأيضا الدواجن، حيث تم توفير العلاج اللازم لهم وتم تحصينهم من الأمراض.

وشملت أعمال التحصين المجانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الثلاث أيام وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عدد من الندوات المصغرة للمواطنين للتوعية ضد الأمراض المختلفه .

وأشاد “حسانين” بالتوعية التى تمت داخل القافله ومدى تفاعل المواطنين معها، مشيرا إلى تنظيم العديد من القوافل البيطرية بقرى ومراكز أخرى بالمحافظة.