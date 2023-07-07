عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد خيري مديرًا للنشاط الرياضي بنادي المعادي

خالد خيري
خالد خيري

قرر مجلس إدارة نادي المعادي برئاسة المهندس إبراهيم شلباية، تعيين خالد خيري رئيس جهاز كرة اليد السابق والمعلق الرياضي الشهير لكرة اليد، مديرًا للنشاط الرياضي بالنادي، وذلك بعد نجاحه الكبير في قيادة جهاز كرة اليد على مدار الموسمين الماضيين.

وشهدت الساعات الماضية جلسة بين إدارة نادي المعادي وخالد خيري، تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل والاستعداد لتشكيل الأجهزة الفنية للفرق الرياضية المختلفة قبل بداية الموسم الجديد.

من جانبه توجه خالد خيري مدير النشاط اليراضي بنادي المعادي بالشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم سلباية على الثقة الكبيرة والدعم المستمر خلال الفترة الحالية.

وأكد خيري أن الجلسة التي عقدها مع إدارة النادي شهدت الحديث عن الرؤية العامة لإدارة النشاط الرياضي استعدادا للموسم الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نادي المعادي من الأندية العريقة صاحبة التاريخ الكبير والمشرف في الرياضة المصرية.

وأضاف: "الأيام المقبلة ستشهد عملا مكثفا ومجهودا متواصلا للانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية لإدارة الناشط الرياضي في مختلف اللعبات، في إطار تنفيذ الأهداف المتفق عليها مع إدارة النادي، وتحقيق نتائج مميزة وتقديم أبطال مشرفين لنادي المعادي والمنتخبات الوطنية".

نادى المعادى خالد خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

شاهد.. ترحيب حار بالنجم الفرنسي مبابي خلال زيارة مسقط رأسه في الكاميرون

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

ترشيحاتنا

10 كلمات تفتح لك أبواب السماء في وداع ذي الحجة .. لا تغفلها

تونس.. قرارات رئاسية عاجلة بإعفاء موظفين عموميين من منصبيهما

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

في اليوم العالمي للشكولاتة.. أحذر 5 أضرار خطيرة حال الإفراط في تناولها

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ