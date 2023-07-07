انتشال جثة رجل غرق في ترعة الكلابية بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، بمساعدة الأهالى، من انتشال جثة شاب غرق فى ترعة الكلابية بالقرب من كوبرى حلاوة بمدينة دشنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات بالعثور على جثة شاب غرق فى ترعة الكلابية بالقرب من كوبرى حلاوة بمركز دشنا.

تمكنت قوة أمنية بالتعاون مع الأهالى، من انتشال الجثة، وايداعها مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تبين أن الجثة لـ خلف محمد 46 عاماً ، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.