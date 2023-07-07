مركزي تحليل متبقيات المبيدات يدرّب خريجي الزراعة والطب البيطري وعاملين بالقطاع الخاص

قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بعقد الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية لطلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص وذلك في الفتره من ٤ الي ٥ يوليو ٢٠٢٣ يتم خلالهما تدريب الفائزين داخل أقسام المعمل المختلفة.

وقامت أ.د. هند عبداللاه- مدير المعمل بعرض تقديمي لخدمات المعمل ودوره في سلامة الأغذية.



وصرحت عبد اللاه إلى أن اهتمام إدارة المعمل بهذا النوع من المسابقات العلمية يأتي في إطار قيام المعمل بدوره الاجتماعي وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لفتح المجال أمام تأهيل المتخصصين وثقل خبراتهم لتجهيزهم لسوق العمل في قطاع سلامة الغذاء.