مُهدَدة بقتل الشرطي .. فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا في اغتيال الشاب نائل

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عالمية أن فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا، بعد أن تلقت تهديدات بقتل الشرطي الذي قتل الشاب الجزائري نائل، وتسبب في تصاعد أعمال العنف والإحتجاجات منذ أيام.

وفي نفس السياق تعرض شرطي للضرب من قبل غرباء أثناء القيادة في مدينة إيفلين شمال فرنسا. وبعد ضربه، سرق المهاجمون سلاح الخدمة الخاص به ومخزن السلاح، بحسب صحف فرنسية محلية.

وكان الشرطي، وهو رجل يبلغ من العمر 24 عامًا على وشك العودة إلى منزله عندما رأى أربعة رجال مقنعين في شارعه. وفي ظل ظروف لم يتم تحديدها، هاجمته المجموعة بعنف.

كما سرقوا سيارته التي كان فيها هاتفه، والأهم من ذلك ، سرقوا سلاح خدمته مع مجلتين وعشرات من الخراطيش. لكن تم العثور على سيارته محترقة بعد ذلك بقليل في بلدة مجاورة.