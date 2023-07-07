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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

صدى البلد

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أم صفا قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "قُتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في أعمال شغب في قرية أم صفا".


وأشارت إلى أنه بمقتل الشاب يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023 إلى 150.

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من جانبها، قال وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن القتيل يدعى عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة.


وأشارت إلى أنه "استشهد عصر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في قرية أم صفا المجاورة".
 

 

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