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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح: قوات الاحتلال حاولت تعويض فشلها في جنين بالتصعيد بنابلس.. فيديو

نابلس ارشيفيه
نابلس ارشيفيه

قال محمد حمدان، أمين سر حركة "فتح"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت تعويض فشلها في جنين بالتصعيد في نابلس.

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استشهاد فلسطينيين واعتقال 3.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس والتصعيد مستمر بالضفة الغربية

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القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل استشهاد فلسطينيين في نابلس

وأضاف حمدان، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل أسلحته ودباباته لم يستطع أن ينتصر على فئة قليلة لديها يقين بأن النصر حقيقة وأن القضية لا ريب فيها، واليوم حاول أن يعوض فشله بالعدوان على نابلس.

 

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شنت هجومًا على مدينة نابلس اليوم، واغتالت اثنين من كتائب شهداء الأقصى، وتم تشييع جثمانيهما قبل قليل.

 

وأكد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض عدم قدرته في تحقيق أهدافه على المقاومة الفلسطينية التي تتعاظم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن المزاج الفلسطيني العام تحول باتجاه التصعيد والاشتباك مع هذا المحتل وضربه في عقر داره كما حدث في تل أبيب.

 

وتابع: "كل هذا الإرهاب والتوحش الصهيوني لن يجدي نفعًا، وستتحول كرة الثلج المتدحرجة لتنفجر في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي".

فتح

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