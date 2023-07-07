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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يعترض على تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده لكرة القدم

صدى البلد

أبدى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، امس الخميس، اعتراضه على تعيين كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا ‏لمنتخب البرازيل لكرة القدم.‏

وقال لولا في تصريحات لمحطة "إس بي تي" التلفزيونية: "أنا معجب بأنشيلوتي، لكنه لم يكن أبدا مدرب المنتخب الوطني الإيطالي".

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عبر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن دعمه لتولي المدرب، فلومينينسي فرناندو دينيز، مسؤولية تدريب منتخب البرازيل، في أول تصفيات كأس العالم 2026، حسبما نقلت سبوتنيك.


وقال: "أنا من محبي دينيز، فهو يملك الشخصية والإبداع، والقدرة على التحكم داخل غرفة تبديل الملابس".

 

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