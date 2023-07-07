حبس شخص تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص ، له معلومات جنائية وبحوزته حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وأمكن التوصل لمالك السيارة وبإستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.