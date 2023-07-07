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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الخماسي الحديث: نسعى لتنظيم بطولة العالم للشباب بشكل يليق بسمعة مصر

صدى البلد

صرح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بأن مصر تستضيف بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بمشاركة 35 دولة يمثلها أكثر من 350 فردا منهم 210 لاعبين ولاعبة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي المكون من 17 فردًا.

وقال العريان إن جميع لجان الاتحاد المصري للخماسي الحديث تعمل على قدم وساق من أجل تنظيم بطولة على أعلى مستوى وابهار العالم كالمعتاد .

وأشار إلى أنه لديهم كوادر تنظيمية اكتسبت خبرة عالمية خلال الأعوام الماضية تضمن لهم التنظيم الرائع .

وأكد العريان أن مصر أصبحت قبلة للبطولات العالمية، منذ عدة أعوام، وتنظم مصر سنويًا بطولة عالم سواء كبار أو ناشئين أو شباب  ، مما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري الذي دائمًا يكون في أفضل صورة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للخماسي أن تنظيم أي بطولة يكون به العديد من التحديات ، ولكن هذه البطولة لها طبيعة خاصة ومختلفة.

وكشف عن أنه لأول مرة سيتم تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث في بطولة عالم ، وهو الشكل الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.

وأضاف العريان أن الشكل الجديد للعبة يستلزم إعدادات خاصة ، فعلى سبيل المثال كورس الموانع الذي يتم إحضاره من قبل الاتحاد الدولي، يحتاج إلى عدد كبير من المراتب التي تستخدم في رياضة الجمباز والتي لا يملك مثلها الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، ومن أجل تجهيزه تواصلنا مع العديد من الاتحادات والأندية من أجل توفير هذا العدد الكبير من المراتب الذي يتجاوز ال 20 مرتبة ، والجميع رحب بمساعدتنا واتوجه لهم بالشكر لاتحاد الجمباز برئاسة كابتن إيهاب أمين ، اتحاد الجودو برئاسة الأستاذ مرزوق علي، نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وعضوية ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة باتحاد الخماسي، ونادي الصيد برئاسة عبد الله غراب ونادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن ونادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح.

وعن استعدادات المنتخب الوطني للبطولة قال العريان: ”قمنا بإجراء العديد من الاختبارات خلال الأشهر الماضية من أجل اختيار عناصر المنتخب.

وكشف عن ان المنتخب الوطني للبطولة يستعد بمعسكر مغلق ، حيث يتدرب اللاعبون على ملاعب استاد القاهرة الدولي الذي أنشأنا فيه كورس الموانع ليستطيع لاعبو المنتخب التدريب عليه قبل البطولة.

وعن فرص مصر في البطولة قال رئيس الاتحاد المصري: ”من المستحيل التنبؤ بأي نتائج في هذه البطولة، حيث يتم لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث الذي يضم مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية، جميع الدول تخوض هذه البطولة كتجربة ولا أحد يعلم نتائجها بعد، سنستطيع تقييم الوضع وتقييم مستوى لاعبينا بعد انتهاء البطولة وهذا ينطبق على جميع الدول المشاركة“.

واختتم العريان تصريحاته قائلًا: ”رغم الصعوبات والتحديات نهدف إلى تنظيم بطولة على أعلى مستوى تليق بسمعة مصر التنظيمية“.

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