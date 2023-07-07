كوكتيل ممنوعات.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول.