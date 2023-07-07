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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14 كيلو حشيش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول.

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