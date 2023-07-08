عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

20 كيلو هيروين.. حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

صدى البلد

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة “80 أسطوانة من مخدر الهيروين، وزنت 20 كيلو جرام- طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة”؛ بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهمين، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة- ملك وقيادة أحدهما- بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما المضبوطات المشار إليها آنفا.

واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدرت قرارات النيابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

موضوعات متعلقة

ذهب وفلوس .. حبس شخصين سرقا شقة بمصر الجديدة

حبس شخصين سرقا شقة بمنطقة الساحل

حبس عصابة تجمع مدخرات المصريين في الخارج

1.5 مليون قطعة.. حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

بنته جددت الثأر.. الحكم على 7 متهمين قتلوا شيخ مجالس عرفية بالجيزة

حبس عصابة تزوير العملات وترويجها بالقاهرة

خلافات مالية.. حبس شاب تخلص من صديقه بالزاوية الحمراء

حبس شخص اختطف واحتجز شخصين في عين شمس

ترشيحاتنا

خبير معلومات يكشف سر اطلاق ثريدز

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. يبدأ اليوم| تحزير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

سعر مرسيدس E 300 موديل 2023 في مصر | صور

عمل عظيم يعوض من ﻓﺎته اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ .. يغفله كثيرون

نشرة المرأة والصحة| سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري.. ياسمين علواني تخطف الأنظار فى حفل زفافها.. شيف مكسيكي يطهو تمساح على الفحم

تفاصيل إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج وطبيب نساء في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ