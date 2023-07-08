20 كيلو هيروين.. حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة “80 أسطوانة من مخدر الهيروين، وزنت 20 كيلو جرام- طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة”؛ بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهمين، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة- ملك وقيادة أحدهما- بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما المضبوطات المشار إليها آنفا.



واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدرت قرارات النيابة.