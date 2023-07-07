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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

صدى البلد

إعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن انزعاجها بسبب تصريحات لوزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، عبرت فيها عن تضامنها مع مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية بفلسطين.

وكتبت هويتفيلد وزيرة الخارجية النرويجية عبر حسابها على "تويتر": “في اتصال هاتفي اليوم مع نظيري الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أعرب عن تضامن النرويج مع السكان في جنين”

وأضافت: "ولقد شجبت ارتفاع مستوى العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين، يجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون،  ويجب أن تنتهي دورة العنف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على هويتفيلد في بيان جاء فيه: "تغريدة وزيرة الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم الإرهابي ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تسهم في الحوار بين إسرائيل والنرويج".


واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تهدئة الوضع على الأرض، بل تشجع على التطرف والتحريض على الجانب الفلسطيني".

 

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