كوكتيل إجرام .. حبس 3 سيدات لاتجارهن في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس ٣ سيدات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بحيازة كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيدات حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبحوزتهن كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة.