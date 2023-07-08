سلاح وهيروين وحشيش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة «كمية من مخدري "الهيروين والحشيش"– عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش– عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي- ميزان حساس- هاتف محمول- دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملكه» بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط هذا الشخص- له معلومات جنائية- حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته المضبوطات المشار إليها آنفا.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه، والهاتف المحمول؛ للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية؛ لتسهيل تحركاته".