حبس شخص سرق أدوات التشجير الخاصة بالحدائق في القاهرة

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئي النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما جميع المسروقات المستولى عليها.