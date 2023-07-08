حبس شخصين سرقا مبالغ مالية من داخل سيارة بالقاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما “فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها”،

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما “فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها”، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.