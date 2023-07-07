رئيس حزب الشعب الديمقراطي: المحور السياسي بالحوار الوطني يضم ملفات بالغة الدقة

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن المحور السياسي بالحوار الوطني يضم ملفات بالغة الدقة والأهمية، والتي ترتبط بمستقبل مصر بداية من قانون الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي ووسائل التمثيل النيابي الممثلة في الطريق الأمثل في الانتخابات سواء عن طريق القائمة النسبية أو المطلقة أو النظام الفردي.

وتابع "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه المناقشات تجمع كل القوى السياسية وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن النقاشات تُعبر بشكل كامل عن كل الآراء إذ أنها تهدف لتحقيق استقرار سياسي حقيقي.

واستكمل: "الرئيس السيسي يتابع نقاشات جلسات الحوار الوطني انطلاقًا من دعوته إلى انعقاد الحوار، والقوى السياسية تؤدي دورها وأجمعت على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإضافة بعض المواد الجديدة وتمويل الأحزاب".

