استروكس.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت “2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس”، بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت “2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعده للتعبئة - ميزان حساس”، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.