الغربية .. "التضامن" تكشف تفاصيل إنقاذ مسن من التشرد

كشف محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي؛ كواليس إنقاذ مسن يبلغ من العمر 75 عاما بقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بالغربية، من التشرد، ونقلة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة.

وأضاف محمد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك توجيهات مشددة بالتعامل مع البلاغات الواردة إلينا بأقصى سرعة لإنقاذ الحالات المبلغ عنها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن فريق التدخل السريع مكون من أخصائيين اجتماعيين.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: “نحاول بث الطمأنينة في نفوس الأهداف المبلغ عنهم سواء كانوا أطفال أو كبار، لإقناعهم بضرورة اصطحابهم إلى إحدى دور الرعاية وإنقاذهم من مخاطر الحياة في الشارع”.