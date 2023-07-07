درجات حرارة قياسية | إعلان تحذيري من الصحة العالمية بشأن الاثنين المقبل

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الجمعة، أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الظواهر الجوية الغريبة العام المقبل، قد تؤدي إلى درجات حرارة قياسية خلال هذا الأسبوع.

وأضاف، أن" يوم الاثنين المقبل سيكون أحرّ يوم على الإطلاق بالنسبة لمتوسط درجات الحرارة في العالم"، لافتا إلى أن" الجفاف وموجة الحر في القرن الأفريقي كان لها تأثير كبير، أدى إلى ضغوط كبيرة على خدمات الرعاية الصحية المحلية".

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي، أن" أزمة المناخ الآن من بين العوامل الرئيسية التي تحدد نتائج صحة الإنسان"، محذرا من أن "الاحتباس الحراري قد يؤدي في النهاية إلى موجة من الجوع والهجرة والمرض".

مشيرا إلى، أنه" من المتوقع حدوث مجموعة من الظواهر الجوية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة، ومنها الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر".



ولفت رئيس منظمة الصحة العالمية إلى، أن" بعض البلدان شهدت أعلى مستويات للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بسبب المجاعة".

