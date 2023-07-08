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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين ومالك محل لاتجارهم في النقد الأجنبي وسرقة مواطن بالمعادي

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شقيقين ومالك محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة عملات أجنبية من آخر، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهمين، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد كشفوا ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالمعادي، وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك، بعد أن تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قرر فيه بتضرره من آخر؛ للاستيلائه منه على حقيبة، بداخلها مبلغ مالي، عبارة عن عملات أجنبية، من داخل السيارة الخاصة به، حال قيام المشكو في حقه، بمعاينة السيارة للشراء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضاف بسابقة تعرفه على المجني عليه، والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم؛ لتغيير المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه، وفور وصوله؛ قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المال.

وأشار إلى أنه استبدل المبلغ المالي بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة)، لافتا إلى تسليمه جزء من متحصلات الواقعة، لشقيقه، وإنفاقه باقي المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية.

وأمكن ضبط شقيقه وبحوزته جزء من المبلغ المالي المسروق، وأقر بعلمه بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه، وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته؛ أقر بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها، وكذا من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.

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