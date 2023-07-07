إعلامية: محور التعليم بداية منهجية العمل في مبادرة حياة كريمة

‏قالت الإعلامية هند جاد، إن التعليم هو حجر أساسي في عملية التنمية وبدونه سنعيش في حالة من العبث لذلك محور التعليم كان بداية منهجية العمل في مبادرة حياة كريمة.

العملية التعليمية

وتابعت هند جاد خلال برنامج "حياة جديدة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التطوير كان من خلال بناء مدارس جديدة تستوعب الكثافة الموجودة في الفصول والتوفير على الطلاب عبء الانتقال من القرى إلى المركز أو صيانة مدارس قائمة بالفعل ومن هنا بدأ الطريق الحقيقي للتنمية وإصلاح التعليم الإصلاح الذي كان جوهره تغيير آليات العملية التعليمية من خلال تدعيم المدارس بالملاعب يتاح فيها للطلبة ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزز من ارتباطهم بها.