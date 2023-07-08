استعرضوا القوة.. حبس أطراف مشاجرة أصابوا مواطنين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس أطراف مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بـ"استعراض القوة، وإطلاق الأعيرة النارية، وإصابة عدد من الأشخاص" في أثناء تشاجرهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد كشفوا ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمدينة نصر وضبط أطرافها، بعد أن تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين حدوث مشاجرة (بين 3 أشخاص)، بحوزة أحدهم فرد خرطوش، و(3 أشخاص آخرين)، أحدهم مصاب برش خرطوش في الظهر، و(طرف ثالث) وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبحوزته طبنجة؛ لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثاني، بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث، والتي تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب.

وتبين أن أحد أفراد الطرف الأول، أطلق عيارا من السلاح المضبوط بحوزته، محدثا إصابة أحد أفراد الطرف الثاني، وكذا إصابة أحد الأشخاص، تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

كما أطلق الطرف الثالث، عيارا ناريا في الهواء، من الطبنجة المضبوطة بحوزته؛ خشية إتلاف طرفي المشاجرة، السيارات الخاصة بالمعرض.

وأمكن ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن أصدرت النيابة قراراتها المتقدمة.