بعد جرح تاني لأم كلثوم.. محمد الباز يطالب بقوانين لوقف العبث بالتراث

عرض الإعلامي محمد الباز، مقطعين غنائيين تم إعدادهما بتقنية الذكاء الاصطناعي، المقطع الأول هو أغنية جرح تاني للمطربة شيرين عبدالوهاب، لكن بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، والمقطع الثاني هو أغنية "مخصماك" بصوت العندليب عبدالحليم حافظ.



وعقب الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "في عرضكم الناس تبعد عن تشويه التراث، التكنولوجيا صنعت مسخ، التدخل بهذا الشكل خلق مسخًا كاملًا".



ودعا الباز للتدخل بقوانين واضحة لوقف هذا العبث، مردفًا: "يجب أن يكون هناك تدخل، واضح جدًا لأن ما يحدث إفساد الذوق والتراث، تخريب كامل، التطور التكنولوجي ممكن يبقى له حالات عظيمة، لكن الوصول لهذه المرحلة تخريب".