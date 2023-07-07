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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع إطلاق ثريدز.. محمد الباز يدعو لتدشين مبادرة لترشيد استخدام السوشيال ميديا

ثريدز
ثريدز

قال الإعلامي محمد الباز، إن وضع العرب مخزي بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع “السوشيال ميديا”، وعلق: "وضعنا صعب وشكلنا وحش جداً، لأن العرب مستهلكين للسوشيال ميديا فقط دون المساهمة".

 

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن “السوشيال ميديا” تجارة عالمية واضحة المعالم، حيث أشار آخر التقارير المعنية بهذا الأمر أنه في الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 استطاع “إيلون ماسك” تحقيق أرباح وصلت إلى 100مليار دولار، بينما استطاع “مارك” تحقيق أرباح قدرها 59 مليار دولار".

وتابع محمد الباز: "خلال 24 ساعة طبقاً لتقرير مارك، أكد أن 70 مليون مواطن اشتركوا في موقع ثريدز، وهنا يجب طرح سؤال واضح وهو، نحن كمصريين وعرب أين نحن من هذه التجارة".

واستطرد: "نحن نستهلك السوشيال ميديا بصورة مخيفة، ويجب أن نعرف أن حقيقة هذه المنصات التجارة والربح، ولا أعلم هل نحن بحاجة فعلية إلى تطبيق ثريدز؟".

وحرص الدكتور محمد الباز على الدعوة لتدشين مبادرة لترشيد استهلاك السوشيال ميديا، وذلك لمحاولة السيطرة على هذا الإدمان الذي لحق جميع أفراد المواطنين، فلم يعد الأمر مقتصرًا على فئة عمرية بعينها.

محمد الباز ثريدز السوشيال ميديا العرب توك شو

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