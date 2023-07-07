الزراعة: إلغاء بعض الفحوصات على المنتجات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات المصرية قيمتها النقدية في العام الماضي أكثر من 3 مليار دولار وهو 15% من إجمالي الصادرات المصرية، موضحا أن القطاع الزراعي له أثر وانعكاس إيجابي على كل نواحي التنمية المستدامة داخل الدولة المصرية وليس فقط القطاع الاقتصادي.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أنه يوجد ثقة دولية في المنتج الزراعي المصري، ومصر تسير بآلية التكويد وهي التي تجعل كل المنتجات تحت المراقبة من بداية الزراعة حتى تصل للمستهلك النهائي سواء في السوق المحلي أو في الخارج، موضحا أن عملية التكويد تسهل عملية المتابعة والتفتيش والرقابة على جودة سلامة المنتجات.

وتابع متحدث الزراعة، أنه لا يوجد أي شكوى في المنتج المصري من دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، بل وتم إلغاء بعض الفحوصات على المنتج المصري، وهو ما يدل على ثقة الاتحاد في هذه المنتجات، فضلا عن أن السوق الياباني يعد واحدا من الأسواق العتيدة في الرقابة على المنتجات، وكذلك الأمر في السوق الصيني.

وأردف، أن دخول منتجات مصر في هذه الأسواق يؤكد أن مصر تطبق المعايير والاشتراطات بشكل صارم، لافتا إلى أن أي شخص يحاول أن يهرب المنتجات أو غيرها يعرض المزارعين المصريين لمخاطر كبرى، ولكن الدولة دائما حريصة على مراقبة الجودة في المنتج الزراعي المصري.

