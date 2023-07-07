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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن موعد غلق الالتماسات على نتائج الدراسات العليا

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه غلق فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023،لطلاب الدراسات العليا  اليوم الأحد، 2 من يوليو .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الليسانس “إلكترونيا”، على صفحات الطلاب الشخصية، وحددت تاريخ اليوم الأحد ١٣ من يوليو، كآخر موعد لتقديم الالتماس، مؤكده أنه لا يتم النظر إلى أي التماس يقدم بعد هذا التاريخ. 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

وقال الدكتور الخشت، إننا نستهدف سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، وقد ظهرت مؤشرات التقدم في النجاح  خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة الارتقاء بالبحث العلمي، والتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية بما يساهم في تخريج أفضل مستوى من الأطباء ذوي الكفاءة لخدمة المجتمع.

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