قضية حبوب البحر الأسود والإرهاب العالمي.. مناقشات على طاولة أردوغان وزيلينسكي

شارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تغريدة عبر تويتر أعلن فيها لقاءه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وكتب زيلينسكي: "لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان، هناك مفاوضات مهمة جدا حول الأمن في منطقة البحر الأسود وأوروبا بشكل عام".

واضاف الرئيس الأوكراني: "أنا ممتن لدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، صيغة السلام حماية لبلادنا وشعبنا ومصالحنا الاهتمام بالقمة في فيلنيوس التي يجري الإعداد لها".

واعرب زيلينسكي :"سنناقش بشكل منفصل حماية وتطوير مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود الإضافية لتحقيق الأمن الغذائي، ويجب حماية العالم من أي نوع من الإرهاب".