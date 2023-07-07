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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى: أغنية "ارقصوله" كانت تريند رمضان .. أوافق على إنتاج أغاني "الراب"

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن أغنيته "ارقصوله" والتي تم عرضها ضمن سياق إحدى حلقات مسلسل "جت سليمة" والتي تم عرضها في رمضان حققت 5 مليون مشاهدة وكانت قوية.

أوضح "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الأغنية حققت نجاح كبير رغم أنها كانت داخل سياق مسلسل ولم تكن "تتر" مسلسل وهو نجاح كبير، منوهًا بأنها كانت "تريند" في رمضان.

وكشف عمرو مصطفى، عن أسباب اتجاهه للإنتاج، مشددًا على أن معظم النجوم هم من ينتجون لأنفسهم وليس شركات الإنتاج، مؤكدًا أنه يوافق على إنتاج أغنية "راب"، وأنه ليس ضد أي منتج أو اسم لشركة إنتاج، ولكن لابد أن يتم النظر إلى المبدعين من الملحين والموزعين.

عمرو مصطفى حبر سري تريند الراب أسما إبراهيم

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