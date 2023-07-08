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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ100 جنيه للمادة|بدء تظلمات الدبلومات الفنية 2023 من اليوم حتى 25 يوليو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، اعتبارا من اليوم السبت 8 يوليو 2023 وحتى يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 ، أي لمدة 15 يوما .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال ما إذا كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها مدرسة الطالب في محافظة أخرى ، سيتم السماح للطلاب بتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023  والاطلاع على اوراق اجاباتهم في نفس يوم التقدم ( ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى)

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

  • يلتزم كل طالب بسداد 100 جنيه عن كل مادة يريد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، ويكون السداد في الإدارة التعليمية التابع لها .
  • يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه في حال تم رفع الدرجات بعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، وليس له الحق في المطالبة بها إن ظلت النتيجة كما هي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

  - نظام 3 سنوات: حضر  620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات  - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح     81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76%  بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

 - تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح  78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح   34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا  الإمتحان  7093 طالب –نظام ثلاث سنوات-  بنسبة نجاح  86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات-  بنسبة  نجاح  75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور  734108  طالب، وإجمالي الناجحين  473264  طالب بنسبة نجاح  (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى  219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة   41597  طالب بنسبة  (5.66  %)

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