بـ100 جنيه للمادة|بدء تظلمات الدبلومات الفنية 2023 من اليوم حتى 25 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، اعتبارا من اليوم السبت 8 يوليو 2023 وحتى يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 ، أي لمدة 15 يوما .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال ما إذا كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها مدرسة الطالب في محافظة أخرى ، سيتم السماح للطلاب بتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 والاطلاع على اوراق اجاباتهم في نفس يوم التقدم ( ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى)

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

يلتزم كل طالب بسداد 100 جنيه عن كل مادة يريد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، ويكون السداد في الإدارة التعليمية التابع لها .

يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه في حال تم رفع الدرجات بعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 ، وليس له الحق في المطالبة بها إن ظلت النتيجة كما هي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)