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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

صدى البلد

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه إذا كان الكوكايين الذي تم العثور ‏عليه في البيت الأبيض مؤخرا يتعلق بأحد العاملين هناك، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.‏

وأضاف سوليفان  خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، نقلته سبوتنيك إلى أنه "إذا كان الكوكايين يمت لأحد الزوار الذي دخل وخرج من البيت الأبيض، فإن هذا سيؤدي إلى طرح أسئلة مختلفة بالنسبة إلى مجال تخصصي".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على أنه "في البيت الأبيض، يتم فرض سياسات صارمة بشأن اختبارات تعاطي المخدرات".

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وكانت قد أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، الاربعاء الماضي، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

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إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

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