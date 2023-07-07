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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام عزت المرشح بالموسيقيين: يجب استثمار ودائع النقابة واستكمال إنجازات مصطفى كامل

حسام عزت
حسام عزت

كشف حسام عزت -مرشح رقم 7 بانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية- تفاصيل مساعيه لحل مشاكل النقابة وتطويرها في حال فوزه بالانتخابات. 

وقال حسام عزت، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه رصد أخطاء نقابة المهن الموسيقية منذ توليه حملة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، مشيرا إلى أن هناك أخطاء لازالت متبقية يسعى «كامل» لحلها، متحفظا على ذكر هذه الأخطاء. 

 

انجازات مصطفى كامل 

وتابع حسام عزت، أن الفنان مصطفى كامل، حقق انجازات في الأشهر الأخيرة تفوق الانجازات التي تحققت قبل سنوات عدة، والميزانية والأرباح والودئع البنكة ارتفعت عدة أضعاف، وهو ما وضع علامة استفهام أمام الجمعية العمومية عن السنوات الأخيرة السابقة. 

 

الاستثمار في الموسيقيين 

واستكمل حسام عزت، أن القانون يحقق للنقابة استثمار أموالها بشكل صحيح يحقق عائد أكبر للأعضاء وهذا بند لأيام الاستفادة منه، ولابد من تطبيقه بدراسات جدوى للمشروعات المقترحة فيه، لافتا إلى أن الاستثمار يمنح مواجهة التضخم المتزايد وضعف القوة الشرائية للجنيه.   

واستطرد حسام عزت، أنه بخصوص المعاشات فزادت 30% خلال فترة الـ8 أشهر لتولي مصطفى كامل مقعد النقيب العام، وأنه يتوقع أن تزيد المعاشات بشكل أكبر من ذلك لو تم تطبيق بند الاستثمار في النقابة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن قانون نقابة المهن الموسيقية به بنود يجب العمل على تعديلها بما فيها البنود المتعلقة بالمالية.  

 

فرص عمل للموسيقيين 

وأوضح حسام عزت، أنه يجب أن يتم توعية الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بحقوقهم، مثل حقهم في إيجاد فرص العمل وتشغيلهم لأن هذا هو هدف كل النقابات، وهذه مهمة لجنة العمل التي تكرس جهودها في تحصيل الرسوم النسبية منذ القديم، في الوقت الذي يترك فيه عدد كبير من الموسيقيين مهنتهم من أجل لقمة العيش، مشيرا إلى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تفعيل بنود إلزام الدي جي باصطحاب عدد 5 موسيقيين معه في الحفل أو الفرح، فهناك أفراح كثيرة لا نجد بها موسيقيين، ولا تخضع للكنترول، وتفعيل هذا البند سيتيح فرص عمل للموسيقيين ويعلي من إيرادات النقابة. 

وأوضح حسام عزت، أن محافظات الجمهورية تتسع لفرص عمل جميع الموسيقيين وهذا ما لاحظناه خلال تواجد النقيب مصطفى كامل، في الساحل الشمالي لمدة 7وأيام وحصل 3 ملايين جنيه قبل بدء الموسم الصيفي وأن هذه منطقة واحد من مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه درس النقابة جيدا ومناطق العمل في الجمهورية. 

وأشار حسام عزت، أن هناك عدد كبير من الموسيقيين لا يشاركون في الانتخابات لأنهم مهمشين من فترة طويلة، معربا عن أمله في مشاركة الأكاديميين بالانتخابات وخاصة داخل القاهرة، منوها إلى أن يجب تطبيق القانون بفرض غرامات على الغير الحاضرين للجمعية العمومية وقت التجديد، لأن المتغيب عن الحضور يقصر في حق نفسه وزملائه معا. 

 

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