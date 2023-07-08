مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

مسافر يصرخ داخل طائرة .. كشف مقطع فيديو صادم اللحظة التي بدأ فيها رجل بريطاني ينطلق على متن طائرة لأنه كان يعتقد أن “ كائنات غريبة على هيئة بشر” يجلسون بجانبه.

وحسب صحيفة “ميدلي ستار”، كان المسافر على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مطار زادار بكرواتيا إلى مطار لندن ستانستيد ، عندما قفز من مقعده وبدأ بالصراخ والإشارة إلى شخص ما في المقاعد .

أخرجوه

وأمكن سماع أحد الركاب يقول: "أخرجوه!" وأمكن سماع الشخص الذي يصور وهو يسأل: "ماذا يحدث الآن؟" على الرغم من أنه من غير الواضح سبب بدء الرجل بالذعر ، فقد شارك الناس المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمتابعة المزيد حول صراخ رجل داخل طائرة فزعا لما رأى .. تابع الفيديو جراف التالي: