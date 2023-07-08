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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

مسافر يصرخ داخل طائرة
مسافر يصرخ داخل طائرة

 مسافر يصرخ داخل طائرة  .. كشف مقطع فيديو صادم اللحظة التي بدأ فيها رجل بريطاني ينطلق على متن طائرة لأنه كان يعتقد أن  “ كائنات غريبة على هيئة بشر”   يجلسون بجانبه.

 

للمرة الثانية .. مسافر يصرخ داخل طائرة بعد رؤيته لكائنات غريبة على متنها .. ما القصة؟

وحسب صحيفة “ميدلي ستار”، كان المسافر على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair من مطار زادار بكرواتيا إلى مطار لندن ستانستيد ، عندما قفز من مقعده وبدأ بالصراخ والإشارة إلى شخص ما في المقاعد .

أخرجوه

وأمكن سماع أحد الركاب يقول: "أخرجوه!" وأمكن سماع الشخص الذي يصور وهو يسأل: "ماذا يحدث الآن؟" على الرغم من أنه من غير الواضح سبب بدء الرجل بالذعر ، فقد شارك الناس المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمتابعة المزيد حول صراخ رجل داخل طائرة فزعا لما رأى .. تابع الفيديو جراف التالي:

مسافر يصرخ داخل طائرة فيديو صادم رجل بريطاني ينطلق على متن طائرة كائنات غريبة على هيئة بشر

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