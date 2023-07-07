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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلى يسعي لخطف المدافع محمد سعيد.. تفاصيل

صدى البلد

 دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع اللاعب  محمد سعيد مدافع نادي العبور للانتقال إلى صفوف الفريق في صفقة الانتقالات القادمة والتي يسعى لها النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

ونجح محمد سعيد صاحب الـ26 عامًا في جذب أنظار مدرب الفريق ومسئولي النادي، من خلال تواجده الفعال في خط الدفاع بفريق العبور، ومن المتوقع أن يكون نقلة مختلفة في صفوف النادي.


ويدخل فريق البنك الاهلى في منافسة شرسة للبقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش و غزل المحلة و الداخلية .

وودع البنك الاهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمانية من عمر البطولة في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و يقام اللقاء على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .

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