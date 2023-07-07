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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

للحاصلين على 280 درجة.. الأوقاف تكشف مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، حيث تم فتح باب القبول للبنات من يوم الأربعاء الموافق 5/ 7/ 2023م للحاصلين على مجموع مبدئي 280 درجة وطبقاً لأعلى المجاميع، وذلك على النحو التالي:


1- من مجموع 280 – 260 درجة - التقدم من يوم 4/ 7 – 6/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.
2- من مجموع 260 – 240 درجة - التقدم من يوم 8/ 7 – 10/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.
3- من مجموع 240 – 220 درجة من يوم 11/ 7 – 13/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.


وأيام 15 ، 16 ، 17 ، 18 للمتخلفين عن الأيام السابقة  والمجاميع الأقل، ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والقبول لأعلى المجاميع، وبعدها يتم اختبارات القدرات والمعلومات العامة وأيضا اختبار (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي )، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م.

وفور إعلان نتيجة اختبار (القدرات - الإملاء ، اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، يتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والإشاعات وكشف الهيئة والمقابلة  الشخصية على موقع  وزارة الأوقاف.

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- معهد التمريض بنات بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، نظام الـ 5 سنوات.

-معهد التمريض بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف فى شارع شوبير بميدان الحلمية فى القاهرة.

- التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة لـ الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها فى ذات عام التقدم للعام الدراسي 2023.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023 – 2024 م بـ المعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لـ مستشفى الدعاة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2022 – 2023 م لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة)، وذلك بمصروفات دراسية بخلاف الكتب الدراسية التي تتحمل الطالبة ثمنها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مصاريف الالتحاق بـ المعهد الفني للتمريض بنات التابع لـ مستشفى الدعاة، تأتي كالتالي:

- الصف الأول الثانوي 8000 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي 8000 جنيه.

- الصف الثالث الثانوي 8000 جنيه.

- الصف الرابع (الفرقة الأولى) 10000 جنيه.

- الصف الخامس (الفرقة الثانية) 10000 جنيه.

ونوهت الوزارة إلى أن مصاريف الالتحاق بـ المعهد الفني للتمريض بنات التابع لـ مستشفى الدعاة تدفع على دفعتين، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، وذلك حتى لا يتم استبعاد المتقدمة من القبول، والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وذلك طبقًا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف.

 

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