عمرو مصطفى يتوعد مؤدي المهرجانات: سأرفع عليكم قضايا وأتبرع بالتعويضات

‏قال الفنان عمرو مصطفى إن حصول مؤدي المهرجانات على ألحانه لا يسمى اقتباسا بل سرقة، مؤكدا أن هناك فرق بين الاقتباس والسرقة.



‏ورد عمرو مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية "أسما إبراهيم"، في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على اتهامه بالتعالي على مؤدي المهرجانات، قائلا: "لو حد دخل سرق بيتي تقولي أنت بتتعالى على الحرامي وهو بيسرقك".

مؤدو المهرجانات



‏وأضاف أنه سوف يحصل على تعويضات مادية عن المشاهدات التي حصلوا عليها بسبب ألحانه وسوف يتبرع بهذه الأموال، مؤكدا أنه سوف ينتهي من بعض أعماله وسيقوم بمقاضاة مؤدو المهرجانات خلال شهر.