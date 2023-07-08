في الذكرى السادسة لملحمة البرث.. جميل عفيفي: «محدش هيقدر يدنس أرض مصر»

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن القوات المسلحة المصرية معروفة دائمًا بالتضحية والفداء، ومنذ 2013 وحتى الآن، جسد رجالها ملحمة على أرض سيناء؛ لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تغلغلت فيها خلال فترة حُكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على الجماعات الإرهابية التي سعت أن تستوطن في سيناء وتثير الرعب والفوضى بين المواطنين.

وواصل حديثه: "شهداء القوات المسلحة هما اللي وصلونا إلى مرحلة البناء التي تتم داخل الدولة المصرية حاليا، مفيش أي حد هيقدر يدنس أرض مصر، طالما فيها رجال قواتنا المسلحة الشرفاء اللي افتدوا المصريين بأرواحهم".