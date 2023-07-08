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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم السبت 8-7-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تباينا علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم السبت 8 يوليو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم السبت نحو  38800جنيه للطن.


استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 38200 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم نحو  37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم  نحو  37000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم  36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم  نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم 37800 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 37000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم  نحو 36800 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 37100 جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم  نحو 37000 جنيه للطن الواحد


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1755جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم نحو 1755جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المعلم  اليوم نحو 1683 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم  نحو 1680 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي  اليوم نحو 1710جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو  1690جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم  نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم  نحو 1830جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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